İstanbul ve Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 07.00-14.00 arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Düzenleme doğrultusunda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden, 10. Yıl Caddesi'nden, Edirnekapı'dan, Oğuzhan Caddesi'nden, Sofular Caddesi'nden, Halıcılar Caddesi'nden, Akdeniz Caddesi'nden, Akşemsettin Caddesi'nden, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan, Keçeci Meydan Sokağı'ndan Vatan Caddesi'ne girişler ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar yarın belirtilen saatlerde trafiğe kapalı olacak.



Trafik, alternatif güzergah olarak Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'nden verilecek.

ANKARA'DA BU YOLLARA DİKKAT!

Ankara'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri dolayısıyla yarın saat 06.30'dan itibaren bazı yollar kapatılacak.



Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:



"Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası) ve buraya açılan tüm cadde ve sokaklar, İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşağı arası) ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arası), İstanbul Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile Atatürk Bulvarı arası) ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası) ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Çankırı Caddesi (tüm cadde) ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası) ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası) ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile GMK arası) ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Spor Park Sokak ile buralara açılan tüm cadde ve sokaklar."

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kara Harp Okulu'nda gerçekleştirilecek mezuniyet törenine katılacakların, İnönü Bulvarı'ndaki 2 No'lu nizamiyeden (Devlet Malzeme Ofisi karşısı) giriş yapacağı belirtilerek, Ankaralıların İnönü Bulvarı güzergahını kullanmamaları tavsiye edildi.



Vatandaşların yarın ulaşımda mağduriyet yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerildi.