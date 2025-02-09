Ankara ve İstanbul'da sahte içkiden  104 kişi öldü: 34 şüpheli tutuklandı

Son dönemde Ankara'da 33, İstanbul'da da 71 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi üzerine, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.



Bu kapsamda yürütülen soruşturmalarda, Ankara'da ve İstanbul'da 17'şer kişi olmak üzere toplamda 34 şüpheli tutuklanırken, Ankara'da 34, İstanbul'da 10 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Ayrıca, sahte içki nedeniyle Ankara'da 20, İstanbul'da 49 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 85 soruşturma dosyası üzerinde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İÇKİYİ EVDE KENDİLERİ ÜRETMİŞ Başken'te sahte içki sebebiyle zehirlenenlerin büyük bölümünün bu içkileri evde ürettikleri, bir kısmının da dışardan satın altığı belirlendi. Yapılan operasyonlarda Ankara'da ise 40 ton sahte veya kaçak içki ele geçirildi. 13 zanlı tutuklanırken, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İstanbul'da ise Ocak ayından bu yana sahte içki operasyonlarında 190 kişi yakalandı, 11'i tutuklandı. 86 bin 274 litre sahte ya da kaçak içki ele geçirildi.

KARGO KOLİSİNDE LİTRELERCE ETİL ALKOL Etil alkol satışı ya da temini de mercek altında. Edinilen bilgiye göre yalnızca fiziki mekanlardan değil, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden etil alkol satanlar ve alanlar da takip ediliyor.



Bu kapsamda Muğla'nın Menteşe ilçesinde tespit edilen bir şüpheliye gelen kargo kolisinde, 380 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Sahte içkiden ölümler artıyor: İçkiyi evde kendileri üretmiş! Haberi Görüntüle

İSTANBUL'DA RESTORANDAN ALDIĞI İÇKİ ÖLDÜRDÜ İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kişi, yemek yediği restorandan içki satın aldı. Satın aldığı içkiyi, tıraş olmak için gittiği arkadaşının berberinde tüketen Kazakistanlı Samat İmanbekov, bir süre sonra uykusunun geldiğini söyleyip, yere uzandı. Berberde çalışan ve bir gün önce İmanbekov’la yemek yemeye giden Ali Haydar K. ile Adnan B. adamı uyandırmak istedi ancak nefes almadığını farkettiler.



Çalışanlar bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İmanbekov’un yaşamını yitirdiğini belirledi.



Polis İmanbekov’un içkiyi satın aldığı restoranın sahibi Burhan S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

