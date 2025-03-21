Ankara ve İzmir'de beş günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

Ankara ve İzmir’de gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ve toplantılar beş gün boyunca yasaklandı.



Kararlar iki ilin valilikleri tarafından alındı.



Başkent Ankara’daki karar bugün 14.00’ten itibaren geçerli olacak. İzmir’de ise yasak kararı saat 10.00’da başladı.



Ankara ve İzmir’deki yasaklar, 25 Mart Salı günü saat 23.59’a kadar geçerli olacak.

ANKARA VALİLİĞİ: GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ AKABİNDE ŞİDDET EYLEMLERİ YAPILACAĞI İSTİHBAR OLUNMUŞTUR

Konuya ilişkin Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı operasyona işaret edilerek, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla bazı sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı istihbar olunmuştur.” denildi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Valilik, Huzur ve güvenliğin kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylemler yasaklanmıştır.”

İZMİR VALİLİĞİ: KARAR PROVOKATİF EYLEMLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ALINDI



İzmir Valiliği açıklamasında ise il genelinde kamu düzeninin muhafaza edilmesi ve oluşabilecek provokatif eylemlerinin önüne geçilmesi amacıyla bazı kararların alındığı belirtildi.