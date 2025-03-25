Ankara ve İzmir'de eylem yasağı uzatıldı

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 Mart'ta getirilen yasak hatırlatıldı. Açıklamada, "Yasağa rağmen izinsiz eylem ve etkinliklerinin gerçekleştiği, halkın mal ve can güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu müşahede olunmuştur" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, bu gece itibariyle sona erecek olan yasağın, 1 Nisan Salı gününe kadar uzaltldığı belirtildi. Genel asayişin sağlanması amacıyla kapalı ve açık yer toplantılarıyla, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stand açma ve oturma eylemlerinin yasaklandığı ifade edildi.

İZMİR'DE EYLEM YASAĞI UZATILDI

İzmir Valiliği, toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağının 4 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.



İzmir'de kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla il genelinde toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağı 4 gün süreyle uzatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Valiliğimizce alınan kararla 21.03.2025 günü saat 10:00'dan-25.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, (5 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştı. Ancak, ilimizde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin olması ihtimaline binaen mevcut tedbirlerin devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuat gereği olarak Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 26.03.2025 günü saat 00:00'dan- 29.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, 4 (dört) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır" denildi.