Ankara ve İzmir'de eylem yasağı uzatıldı (Ankara'da hangi otobüs ve metro durakları kapatılacak?)

Ankara ve İzmir Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında alınan eylem yasağı kararını uzattı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 Mart'ta getirilen yasak hatırlatıldı. Açıklamada, "Yasağa rağmen izinsiz eylem ve etkinliklerinin gerçekleştiği, halkın mal ve can güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu müşahede olunmuştur" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, bu gece itibariyle sona erecek olan yasağın, 1 Nisan Salı gününe kadar uzaltldığı belirtildi. Genel asayişin sağlanması amacıyla kapalı ve açık yer toplantılarıyla, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stand açma ve oturma eylemlerinin yasaklandığı ifade edildi.

ANKARA'DA BAZI OTOBÜS VE METRO DURAKLARI KAPATILDI

EGO Genel Müdürlüğü de bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları ile Kızılay Ankaray durağında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.

Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindiremeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferleri de hizmet vermeyecek.