Ankara ve Kayseri'de yılın ilk karı yağdı
08.11.2026 02:23
Son Güncelleme: 08.11.2026 07:17
Ankara'da gece başlayan kar nedeniyle arabaların üstü beyaz oldu.
Başkentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Kayseri'ye de yılın ilk karı yağdı.
Kentte gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri, olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
KAYSERİ'DE DE KAR ETKİLİ
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Kayseri'ye mevsimin ilk karı yağdı. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı kent merkezinde de hafif de olsa etkisini gösterdi. Kent merkezine kısa süreli yağan kar bir süre sonra etkisini yitirdi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinde Kayseri ve Sivas çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğu kesimlerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor" denilmişti.