Ankara yangın faciası: "Hayata Değer" sloganıyla tanıtılıp, 20 milyon TL'ye satılıyor

Ankara'da üç kişinin hayatını kaybettiği 26 katlı bir rezidansın "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldığı ortaya çıktı. Ayrıca daire fiyatlarının ise 13 ila 20 milyon TL arasında değiştiği öğrenildi.

Ankara yangın faciası: "Hayata Değer" sloganıyla tanıtılıp, 20 milyon TL'ye satılıyor

'nın Çankaya ilçesinde 12 Temmuz Cumartesi gecesi çıkan yangında, Muharrem Çetinkaya (63), Hüsniye Çelik Şahin (33) ve henüz 3,5 aylık bebek Aras Şahin hayatını kaybetti.

sonrası rezidansın "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldığı ortaya çıktı.

DAİRE FİYATLARI 13 MİLYON TL'DEN BAŞLIYOR

Ayrıca daire fiyatlarının ise 13 ila 20 milyon TL arasında değiştiği öğrenildi.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan yangının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde yapılan inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda, aralarında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi, şantiye yetkilisi ve kooperatif yöneticisinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklanırken, üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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