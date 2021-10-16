Ankara ziyareti sonrası Taliban'dan açıklama

Taliban yönetimininin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Ankara temaslarını değerlendirdi, Türkiye'den beklentilerini anlattı.

''TÜRKİYE YENİLEME ÇALIŞMALARINDA İYİ BİR ROL ALABİLİR''

Muttaki, ''Türkiye, sahip olduğu imkanlarla yatırım ve bazı projeleri hayata geçirme konularında ve Afganistan’ı yenileme, restore etme çalışmalarında iyi bir role sahip olabilir. Tüm alanlardan faydalanabilir'' dedi.



Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Emirhan Muttaki, Afganistan'ın hesaplarının bloke edildiğini hatırlaratak ekonomik sorunların çözümü için bunun kaldırılmasını istedi.

''KIŞ ÖNCESİ AFGANİSTAN HALKINA İNSANİ YARDIMI KONUŞTUK''

Ankara'da Kızılay yetkileriyle de bir araya gelen Muttaki yaklaşan kış öncesinde insani yardım ihtiyacını da konuştuklarını söyledi.

''BAŞKA ÜLKELERE GİDENLERİN SEBEBİ SİYASİ DEĞİL EKONOMİK''

Göçmenlerin ekonomik sorunlar nedeniyle ülkeyi terk ettiklerini savunan Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, " Güvenlik sorunu yok, siyasi nedenlerle kimseye zorluk çıkarılmıyor ve zarar verilmiyor" diye konuştu.

''YENİ DEVLETİN RESMEN TANINMAMASI DAEŞ'E YARIYOR''

Taliban yönetiminin tanınmamasının DAEŞ'i güçlendirdiğini de söyleyen Muttaki şöyle konuştu:

''Afganistan’daki yeni devletin resmen tanınmaması DAEŞ'e yarıyor. Dünya ülkeleri bir taraftan Afgan halkını kontrol edin, göç etmesinler diyor. Bir yandan da hükümeti resmen tanımayarak DAEŞ’a moral veriyorlar. Bu durum ne Afganistan ne de dünyanın menfaatine bir durumdur.”



Muttaki, Türk yetkililerle bir sonraki görüşmeleri Kabil'de yapmayı istediklerini de söyledi.