Ankara'da 1 milyon lira değerinde etil alkol ele geçirildi

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülen çalışmalarda, merdiven altı tabir edilen yöntemlerle üretilen etil alkol ve alkol yapımında kullanılan aroma/kit satışı yaptığı belirlenen şahısların bilgilerinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Perşembe günü ekipler tarafından Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde yer alan 2 iş yerine düzenlenen baskın sonucunda, piyasa değeri 1 milyon 147 bin lira olan, 308 bidon içerisinde bin 540 litre etil alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerle ilgisi olan şüpheli 4 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındı.