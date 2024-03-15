Ankara'da 10,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince, H.Y'nin sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölbaşı ilçesindeki yol kontrol noktasında durdurulan tırda yapılan aramada, 10 ton 500 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 42 kilogram puro tütünü ve 2 tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan TIR sürücüsünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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