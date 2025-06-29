Ankara'da 10 milyon yıllık doğal oluşum: ''Gökkuşağı Tepeleri'' görenleri büyülüyor

Ankara’da, 10 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen "Gökkuşağı Tepeleri" gün batımında oluşturduğu renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor.

Ankara'da 10 milyon yıllık doğal oluşum: ''Gökkuşağı Tepeleri'' görenleri büyülüyor

’nın Nallıhan ilçesinde bulunan ve yaklaşık 10 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen "Gökkuşağı Tepeleri", eşsiz renk katmanları ve gün batımında oluşturduğu görsel şölenle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ankara'da 10 milyon yıllık doğal oluşum: ''Gökkuşağı Tepeleri'' görenleri büyülüyor - 1

Farklı mineral kayaçların birikmesiyle oluşan ve kırmızı, sarı, kahverengi, gri, yeşil tonlarının iç içe geçtiği jeolojik yapı, özellikle gün batımı saatlerinde ortaya çıkan ışık oyunlarıyla birlikte adeta bir tablonun içinde yürüyormuş hissi veriyor.

Renklerin dans ettiği bu harikası, bölgeyi ziyaret eden doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri haline geldi.

Gökkuşağı Tepeleri, sosyal medyada yer alan görüntülerinin yanı sıra basına yansıyan haberlerle kazandığı ünü sayesinde bölgenin turizm potansiyeline de katkıda bulunuyor.

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