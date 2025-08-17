Ankara'da 12 katlı binada yangın paniği

Ankara'da 12 katlı binanın çatısında çıkan yangın panik yarattı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından dairelere sıçramadan söndürüldü.

Ankara'da 12 katlı binada yangın paniği

'nın Etimesgut ilçesinde 12 katlı bir binanın çatısında saat 18.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bina sakinleri arasında endişe yarattı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle alevler katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...