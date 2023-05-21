Ankara'da 13 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçakla öldürüldü

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki bir parkta 13 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Ankara'da 13 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçakla öldürüldü

'nın Gölbaşı ilçesinde bıçaklanan hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şafak Mahallesi'ndeki Şafak Parkı'nda U.B. (14) ile M.E.A. (13) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından U.B, M.E.A'yı bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralan M.E.A. sağlık ekiplerince Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine götürüldü.

M.E.A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

U.B. ise polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalandı.

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