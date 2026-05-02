Ankara'da 13 yıllık cinayet çözüldü

5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili gelişmeler, Türkiye genelinde faili meçhul kalmış yüzlerce dosyanın yeniden incelenmesi için özel ekip kurulmasına vardı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adımlarıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın 75 ilde 638 dosyayı raftan indireceği açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 yılında işlenen Kemal Güven Aydoğan cinayeti dosyasını yeniden açtı.

KEMAL GÜVEN AYDOĞAN'A NE OLDU?

Kemal Güven Aydoğan, 1 Şubat 2013'te gece saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinde öldürüldü. Soruşturmada bir kişi hakkında dava açıldı, ancak sanık 2014 yılında beraat etti.

2019 yılındaki ihbarla yeni bir süreç başlatıldı. İhbarcı M.K., Aydoğan’ın; eşi Ş.K., kayınpederi B.K. ve N.Y. tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.

Taraflar arasında geçmişe dayalı husumet bulunduğu, bunun uyuşturucu ticareti iddiaları ve aile içi dedikodulardan kaynaklandığı, daha önce de kavga ettikleri belirlendi.

Ayrıca olay günü öncesi ve sonrasında şüpheliler arasında olağan dışı telefon görüşmelerinin bulunduğu görüldü.

İlk aşamada şüpheliler hakkında yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Ancak maktulün annesinin karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden açıldı ve soruşturma derinleştirildi.

Cinayette kullanıldığı değerlendirilen tüfeğin olay sonrası el değiştirdiği ve son olarak Elmadağ ilçesinde bir kişiye geçtiği anlaşıldı.

Şüphelilerden N.Y.'nin açık cezaevinden firar ettiği, kısa süre sonra yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

B.K. ve Ş.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.