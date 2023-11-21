Ankara'da 14 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, protokol yolundan merkez istikametine ilerleyen 2 otomobilin kaza yapmasının ardından arkadan gelen diğer araçlar da kazaya karıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Toplam 14 aracın karıştığı kazada hafif yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle götürüldü.
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