Ankara'da 14 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, protokol yolundan merkez istikametine ilerleyen 2 otomobilin kaza yapmasının ardından arkadan gelen diğer araçlar da kazaya karıştı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Toplam 14 aracın karıştığı kazada hafif yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle götürüldü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin