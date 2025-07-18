Ankara'da 14 katlı binada yangın: Can pazarı yaşandı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 14 katlı binada saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

9'uncu katta M.S.'nin (60) oğlu ile birlikte oturduğu evin yatak odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Binanın diğer katlarına dağılan duman nedeniyle büyük panik yaşandı. Bina sakinleri dışarıya çıkarak, itfaiyeye haber verdi.

Evde bulunan anne M.S. ve zihinsel engelli oğlu E.S. (20) ise balkona çıkarak yardım bekledi.

Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Balkonda mahsur kalan anne ve oğlunu kurtarmak için de çalışma başlatıldı.

Balkonda büyük panik yaşayan anne ve oğlu, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve ambulansta ilk müdahaleleri yapılan anne ve oğlu, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangının evin yatak odasında bulunan yatağın yanması sonucu çıktığı belirlendi.