Ankara'da 15 katlı binada yangın. Sağlık personeli yaşamını yitirdi

Ankara'da özel bir kurumda sağlık görevlisi olarak çalışan Cihat Ozan Sezgin'in (38), Etimesgut ilçesinde 15 katlı binanın üst katında yalnız yaşadığı evinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye yangına müdahale ederken, bina tahliye edildi.

Alevlerin arasında kalan Sezgin, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Sezgin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Sezgin, hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.