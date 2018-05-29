Ankara'da trafikte "yol verme" tartışması sonrası iki 15 Temmuz gazisi, bir grup tarafından darbedildi.



Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz gazilerinden Gökhan Gümüş'ün (29) kullandığı araç, Opera semtinde önünde aniden duran bir minibüsle ticari taksiye çarpmamak için manevra yaptı.



Gümüş'ün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Yusuf Sulugöz (23) bu duruma korna çalarak tepki gösterdi.



İddiaya göre, otomobili bir süre takip ederek, yol boyunca tacizde bulunan Sulugöz, telefonla arkadaşlarını da arayarak yardıma çağırdı.



Ulus'taki trafik ışıklarında araçların durduğu esnada otomobilden inen Sulugöz, elindeki levyeyle Gümüş ve otomobilde bulunan kayınpederi 15 Temmuz gazisi Ayhan Damar'a (50) saldırdı. Bu sırada Sulugöz'ün yardım istediği arkadaşları da olay yerine gelerek iki gaziyi darbetmeye başladı.

Başına ve yüzüne aldığı ağır darbeler ile yaralanan ve hastaneye sevk edilen gazi Gümüş'e 15 gün, kesici aletle elinden yaralanan ve başından darbe alan Damar'a da 2 gün "iş göremez" raporu verildi.



Olay sonrası gazileri darbedenlerden Yusuf Sulugöz gözaltına alındı, karakolda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Ancak Gümüş ve Damar'ın suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık tarafından olaya karışanların gözaltına alınması talimatı verildi.



Anafartalar Polis Karakolu'na gelerek olayla ilgili ifade veren Gümüş ve Damar, trafik magandalarının saldırısına uğradıklarını belirterek şikayetçi oldu.



Olay anında yaşadıklarını anlatan Gümüş ve Damar, trafikte yaşadıkları tartışma sonrası organize bir şekilde saldırıya uğradıklarını belirtti.



Gazi olduklarını ve araçta hastalarının bulunduğu söylemelerine rağmen 10-15 kişilik bir grup tarafından darbedildiklerini anlatan Gümüş, bu sırada kendilerine de ağır hakaretlerde bulunulduğu söyledi.



Polis ekipleri MOBESE kameralarınca da kaydedilen olay anına ilişkin görüntüleri inceleyerek, saldırıya karışanların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.



15 TEMMUZ'DAKİ KADER ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI



Gazilere yönelik saldırıdan haberdar olan 15 Temmuz'daki kader arkadaşları da Gümüş ve Damar'a destek olmak için karakola geldi.

Bir süre önce de iki gazinin, trafikte çıkan "yol vermeme" tartışması sonucu 4 kişinin saldırısına uğradığını hatırlatan gaziler, saldırganların cezasız kalmamalarını istedi.



DARBE GİRİŞİMİNDE KAYINPEDERİ İLE BİRLİKTE GAZİ OLDU



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sokağa çıktıklarını belirten Gökhan Gümüş, kayınpederi ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı önüne geldiklerini söyledi.



Bu sırada iki helikopterden açılan ateş sonrası vücuduna isabet eden şarapnel parçaları ile yaralandığını anlatan Gümüş, kayınpederinin de Milli Savunma Bakanlığı'ndaki askerlerin açtığı ateş ile yaralandığını kaydetti.



Gazi olmakla gurur duyduğunu ifade eden Gümüş, omuriliğine saplanan şarapnel parçalarının hala vücudunda olduğunu dile getirdi.



Gümüş, olay günü arabada, hastanede tedavi gören kayınvalidesi Hülya Damar'ın (50) da bulunduğunu, kayınvalidesini hastaneden eve götürdüklerini de sözlerine ekledi.