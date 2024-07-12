Ankara'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz

Başkentte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olacağı duyuruldu.

Ankara'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz

EGO Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olacağını bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar gereğince vatandaşlarımız, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 06.00'dan, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 06.00'ya kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir."

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