Ankara’da 17 yaşındaki gence bıçaklı saldırı

Olay Sincan ilçesi, Selçuklu Mahallesi’nde bulunan Tuna Parkı’nda dün akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 17 Yaşındaki H.Ü., E.N.D. tarafından defalarca bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.Ü., Lokman Hekim Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli E.N.D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.