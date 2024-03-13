Ankara'da 20 milyon liralık kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerinin uzun süreli takibinde, A.E. ve M.M. isimli şüphelilerin kullandığı TIR'larda kaçak tütün olduğu tespit edildi.
Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gölbaşı ilçesi yol kontrol noktasında durdurulan 2 TIR'daki aramalarda 19 ton tütün ve 128 elektronik sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin 20 milyon lira olduğu belirtildi.
Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü aktarıldı.
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