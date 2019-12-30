Ankara'da 2019'da FETÖ'den 1107 kişi tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 2019 yılında FETÖ soruşturmalarında 6 bin 831 iddianame hazırlandığını açıkladı.
FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirten Kocaman, örgütün operasyonel gücünün kalmadığını söyledi.
Başsavcı Kocaman, ankesör soruşturmasında 2019 yılında 77 operasyon yapıldığını, hakkında soruşturma açılan yaklaşık 7 bin kişiden bin 107’sinin tutuklandığını belirtti.
ByLock soruşturmalarının da sürdüğünü vurgulayan Kocaman, incelemeler sürdükçe yeni kullanıcıların belirlendiğini söyledi.
Başkentte rüşvet iddiasıyla başlayan tartışma konusunda, ''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni isteyecek misiniz?'' sorusuna da yanıt veren Kocaman, ''Soruşturma izni istenmesine gerek yok. Genel hükümlere tabi" dedi.