Ankara'da 26 katlı binada yangın: 1'i bebek 3 kişi öldü

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında saat 22.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer katlara da sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

