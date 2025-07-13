Ankara'da 26 katlı binada yangın paniği

Yangın kısa sürede büyürken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde 26 katlı bir binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Binada bazı vatandaşlar mahsur kalırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Yangında birden çok kişi ise dumandan etkilenerek ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi.