Ankara'da 26 milyonluk vurgun: 13 şüpheli tutuklandı

Ankara'da dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonda 13 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin, 11 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

26 milyon 750 bin lira menfaat temin ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli sekiz ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 kişi, gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen üç şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, firari üç kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, dördü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılık, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ancak haklarında adli kontrol kararı verilen şüpheliler için itirazda bulundu.