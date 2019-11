Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi!

Ankara'da deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), saat 13.11'de merkez üssü Ankara'nın Mamak ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.



Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Deprem Ankara'da hissedilen bazı noktalarda korkuya neden oldu. Bazı vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte binalardan dışarıya çıktı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, depreme ilişkin yapılan ilk incelemeye göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmadığını belirtti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından "Mamak merkezli 3,4 büyüklüğünde yaşadığımız deprem için tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediyemize şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmemiştir. Ekiplerimiz her ihtimale karşı teyakkuz halindedir" paylaşımında bulundu.

AFAD'DAN DEPREME HAZIRLIK VİDEOSU