Ankara'da 3 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki 4 katlı binada bulunan bir dairede doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Ankara'da 3 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 yaralı

'nın Kızılcahamam ilçesi Yenice Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 3 katlı binada Hüseyin Kaygı'ya ait dairede doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Kaygı, sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama sonucu evde hasar meydana geldi.

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