Ankara’da 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaşıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu işletmede yapılan arama sonucunda; 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konularak, 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.
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