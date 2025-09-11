Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 11,08 kilometre olarak kaydedildi.
MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.
