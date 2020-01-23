Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Akyurt ilçesinde 06.42'de de 3,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"



AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.



Ankara Valisi Vasip Şahin de Twitter hesabından, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklamasını yaptı.



DEPREM ANI, SADECE O! (HAYAT ÜÇGENİ)