Altındağ Plevne Mahallesi Eflatun Sokak'taki 4 katlı Dursunbaba Apartmanı'nın 2 dairesinin duvarında çatlaklar oluştu.



Durumu fark eden apartman sakinleri, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekiplerine haber verdi.



Olay yerine AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.



Çatlakların meydana geldiği dairelerde inceleme yapan ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.



Polis, durumdan haberdar olmayan bina sakinlerinin dışarı çıkması için düdük çaldı, "binayı boşaltın" diye anons yaptı.



Ekipler, daha sonra binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Apartmandan tahliye olan vatandaşlar da battaniyelere sarılarak sokakta beklemeye başladı.



Yapı denetim mühendisleri tarafından yapılacak incelemenin ardından binanın durumu netlik kazanacak.



"KIZIM, 'BABA BİNA ÇÖKÜYOR' DİYE BAĞIRDI"



Dairesinde çatlaklar meydana gelen Nurettin Arslan, yaptığı açıklamada, sabah saat 04.30 civarında abdest almak için banyoda olduğunu belirterek, "Kızım da uyandı lavaboya gidiyordu. O anda bir ses geldi, bir çatlama sesi geldi. Koridorda oldu. Kızım bağırmaya başladı 'Baba bina çöküyor' diye. Halıyı kaldırıp bir baktım ki koridordaki fayanslar kabardı. Daha sonra AFAD ve polise haber verdik. Ekipler eve geldi fayansları kırdı, ‘betonda bir şey yok’ dedi tedbir amaçlı bizi dışarı çıkardı." ifadelerini kullandı.

