Ankara'da 4 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızılcahamam-Ankara yolu üzerinde meydana geldi.

Akaryakıt istasyonu çıkışında bir otomobil ile araçların taşındığı TIR çarpışırken, ardından 3 otomobil daha kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı K.B. ve S.K., sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kızılcahamam-Ankara yolu Ankara istikameti geçici bir süreyle ulaşıma kapatıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.