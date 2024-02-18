Ankara'da 4 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızılcahamam-Ankara yolu üzerinde meydana geldi.
Akaryakıt istasyonu çıkışında bir otomobil ile araçların taşındığı TIR çarpışırken, ardından 3 otomobil daha kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı K.B. ve S.K., sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kızılcahamam-Ankara yolu Ankara istikameti geçici bir süreyle ulaşıma kapatıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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