Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem

12.03.2026 17:59

Son Güncelleme: 12.03.2026 18:11

NTV - Haber Merkezi

Ankara'nın Haymana ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan elde edilen bilgiye göre, Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 17.49'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Sarsınta 7.74 kilometre derinlikte gerçekleşti.
 

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
İnönü (Eskişehir)12 Mart 2026 17:1839.754330.16235.200.80
Tuşba (Van)12 Mart 2026 17:0738.852543.569711.481.70
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 16:4939.136428.17336.581.60
Güney (Denizli)12 Mart 2026 16:4038.062229.02427.041.30
Demirözü (Bayburt)12 Mart 2026 16:3639.938139.80586.961.60
Kadirli (Osmaniye)12 Mart 2026 16:3437.335036.21507.001.70
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 16:1639.181928.33896.971.10
Andırın (Kahramanmaraş)12 Mart 2026 15:0537.756436.21697.001.50
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 15:0439.291328.080710.901.40
Güney (Denizli)12 Mart 2026 15:0038.107828.99316.970.70
Yahşihan (Kırıkkale)12 Mart 2026 14:5139.817033.411512.900.90
Arıcak (Elazığ)12 Mart 2026 13:5438.484440.28567.172.00
Dursunbey (Balıkesir)12 Mart 2026 13:2239.435628.88067.001.30
Larisa, Thessalia (Yunanistan)12 Mart 2026 13:1439.300622.48926.404.50
Salmas, West Azarbaijan (İran) - [24.94 km] Başkale (Van)12 Mart 2026 13:0838.150544.62907.101.90
Honaz (Denizli)12 Mart 2026 13:0437.698129.36036.991.80
Milas (Muğla)12 Mart 2026 13:0237.185027.84927.041.60
Kula (Manisa)12 Mart 2026 12:4638.518328.54317.610.90
Göksun (Kahramanmaraş)12 Mart 2026 12:3438.121936.60087.042.00
Battalgazi (Malatya)12 Mart 2026 12:1838.218138.48477.041.20
Soma (Manisa)12 Mart 2026 11:3739.221727.75037.311.40
Soma (Manisa)12 Mart 2026 11:3239.285827.74948.341.30
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 11:1939.182528.250811.291.40
Güney (Denizli)12 Mart 2026 10:4938.088929.00976.951.00
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 10:4539.189428.223610.991.60
Akseki (Antalya)12 Mart 2026 10:3537.193931.78536.992.70
Merkez (Bolu)12 Mart 2026 10:1740.733331.85677.001.10
Selçuklu (Konya)12 Mart 2026 10:1038.110532.69285.001.10
Pamukkale (Denizli)12 Mart 2026 08:5338.047528.98177.001.20
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 08:3939.153328.35427.001.40
Bayındır (İzmir)12 Mart 2026 08:3138.133627.43509.031.60
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 08:3039.112828.358112.271.80
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 08:1939.221728.15927.001.30
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 07:4139.126928.171916.311.80
Simav (Kütahya)12 Mart 2026 07:2939.366128.99697.011.30
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 07:2839.176128.20836.990.70
Simav (Kütahya)12 Mart 2026 07:1739.362829.005811.741.10
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 07:1639.143628.358311.161.20
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 07:1439.182528.22286.961.10
Buldan (Denizli)12 Mart 2026 06:5738.076128.974213.311.40
Göksun (Kahramanmaraş)12 Mart 2026 06:4638.118636.60477.011.50
Buldan (Denizli)12 Mart 2026 06:3538.075828.972811.161.60
İspir (Erzurum)12 Mart 2026 05:5840.387240.94117.001.10
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 05:3539.201728.275316.251.00
Güney (Denizli)12 Mart 2026 05:2538.071729.01147.020.90
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 05:0039.246128.035013.881.50
Simav (Kütahya)12 Mart 2026 04:4039.248128.970812.861.20
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 04:3639.199228.24116.441.80
Buldan (Denizli)12 Mart 2026 04:1738.078128.95087.000.90
Güney (Denizli)12 Mart 2026 04:1638.094228.98587.001.00
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.74 km] Ayvacık (Çanakkale)12 Mart 2026 04:0639.121726.05477.091.80
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 03:5839.218628.254412.751.20
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 03:5539.198128.246910.901.50
Yerköy (Yozgat)12 Mart 2026 03:3139.853334.20697.031.30
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 03:2939.242528.240810.531.10
Shirak (Ermenistan) - [30.53 km] Akyaka (Kars)12 Mart 2026 03:2040.880844.02117.001.60
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 03:1039.240028.138910.771.00
Sındırgı (Balıkesir)12 Mart 2026 03:0639.186728.248910.541.60