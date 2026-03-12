Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
12.03.2026 17:59
Son Güncelleme: 12.03.2026 18:11
NTV - Haber Merkezi
Ankara'nın Haymana ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|İnönü (Eskişehir)
|12 Mart 2026 17:18
|39.7543
|30.1623
|5.20
|0.80
|Tuşba (Van)
|12 Mart 2026 17:07
|38.8525
|43.5697
|11.48
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 16:49
|39.1364
|28.1733
|6.58
|1.60
|Güney (Denizli)
|12 Mart 2026 16:40
|38.0622
|29.0242
|7.04
|1.30
|Demirözü (Bayburt)
|12 Mart 2026 16:36
|39.9381
|39.8058
|6.96
|1.60
|Kadirli (Osmaniye)
|12 Mart 2026 16:34
|37.3350
|36.2150
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 16:16
|39.1819
|28.3389
|6.97
|1.10
|Andırın (Kahramanmaraş)
|12 Mart 2026 15:05
|37.7564
|36.2169
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 15:04
|39.2913
|28.0807
|10.90
|1.40
|Güney (Denizli)
|12 Mart 2026 15:00
|38.1078
|28.9931
|6.97
|0.70
|Yahşihan (Kırıkkale)
|12 Mart 2026 14:51
|39.8170
|33.4115
|12.90
|0.90
|Arıcak (Elazığ)
|12 Mart 2026 13:54
|38.4844
|40.2856
|7.17
|2.00
|Dursunbey (Balıkesir)
|12 Mart 2026 13:22
|39.4356
|28.8806
|7.00
|1.30
|Larisa, Thessalia (Yunanistan)
|12 Mart 2026 13:14
|39.3006
|22.4892
|6.40
|4.50
|Salmas, West Azarbaijan (İran) - [24.94 km] Başkale (Van)
|12 Mart 2026 13:08
|38.1505
|44.6290
|7.10
|1.90
|Honaz (Denizli)
|12 Mart 2026 13:04
|37.6981
|29.3603
|6.99
|1.80
|Milas (Muğla)
|12 Mart 2026 13:02
|37.1850
|27.8492
|7.04
|1.60
|Kula (Manisa)
|12 Mart 2026 12:46
|38.5183
|28.5431
|7.61
|0.90
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12 Mart 2026 12:34
|38.1219
|36.6008
|7.04
|2.00
|Battalgazi (Malatya)
|12 Mart 2026 12:18
|38.2181
|38.4847
|7.04
|1.20
|Soma (Manisa)
|12 Mart 2026 11:37
|39.2217
|27.7503
|7.31
|1.40
|Soma (Manisa)
|12 Mart 2026 11:32
|39.2858
|27.7494
|8.34
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 11:19
|39.1825
|28.2508
|11.29
|1.40
|Güney (Denizli)
|12 Mart 2026 10:49
|38.0889
|29.0097
|6.95
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 10:45
|39.1894
|28.2236
|10.99
|1.60
|Akseki (Antalya)
|12 Mart 2026 10:35
|37.1939
|31.7853
|6.99
|2.70
|Merkez (Bolu)
|12 Mart 2026 10:17
|40.7333
|31.8567
|7.00
|1.10
|Selçuklu (Konya)
|12 Mart 2026 10:10
|38.1105
|32.6928
|5.00
|1.10
|Pamukkale (Denizli)
|12 Mart 2026 08:53
|38.0475
|28.9817
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 08:39
|39.1533
|28.3542
|7.00
|1.40
|Bayındır (İzmir)
|12 Mart 2026 08:31
|38.1336
|27.4350
|9.03
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 08:30
|39.1128
|28.3581
|12.27
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 08:19
|39.2217
|28.1592
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 07:41
|39.1269
|28.1719
|16.31
|1.80
|Simav (Kütahya)
|12 Mart 2026 07:29
|39.3661
|28.9969
|7.01
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 07:28
|39.1761
|28.2083
|6.99
|0.70
|Simav (Kütahya)
|12 Mart 2026 07:17
|39.3628
|29.0058
|11.74
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 07:16
|39.1436
|28.3583
|11.16
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 07:14
|39.1825
|28.2228
|6.96
|1.10
|Buldan (Denizli)
|12 Mart 2026 06:57
|38.0761
|28.9742
|13.31
|1.40
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12 Mart 2026 06:46
|38.1186
|36.6047
|7.01
|1.50
|Buldan (Denizli)
|12 Mart 2026 06:35
|38.0758
|28.9728
|11.16
|1.60
|İspir (Erzurum)
|12 Mart 2026 05:58
|40.3872
|40.9411
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 05:35
|39.2017
|28.2753
|16.25
|1.00
|Güney (Denizli)
|12 Mart 2026 05:25
|38.0717
|29.0114
|7.02
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 05:00
|39.2461
|28.0350
|13.88
|1.50
|Simav (Kütahya)
|12 Mart 2026 04:40
|39.2481
|28.9708
|12.86
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 04:36
|39.1992
|28.2411
|6.44
|1.80
|Buldan (Denizli)
|12 Mart 2026 04:17
|38.0781
|28.9508
|7.00
|0.90
|Güney (Denizli)
|12 Mart 2026 04:16
|38.0942
|28.9858
|7.00
|1.00
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12 Mart 2026 04:06
|39.1217
|26.0547
|7.09
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 03:58
|39.2186
|28.2544
|12.75
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 03:55
|39.1981
|28.2469
|10.90
|1.50
|Yerköy (Yozgat)
|12 Mart 2026 03:31
|39.8533
|34.2069
|7.03
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 03:29
|39.2425
|28.2408
|10.53
|1.10
|Shirak (Ermenistan) - [30.53 km] Akyaka (Kars)
|12 Mart 2026 03:20
|40.8808
|44.0211
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 03:10
|39.2400
|28.1389
|10.77
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|12 Mart 2026 03:06
|39.1867
|28.2489
|10.54
|1.60