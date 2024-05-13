Ankara’da 45 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 32 ayrı adrese yapılan baskında, 85 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 45 milyon lira değerinde 19 kilo 393 gram esrar, 4 kilo 300 gram skunk, 3 kilogram kokain, 2 kilo 300 gram Afyon sakızı, 1445 sentetik hap, 2 kilo 134 gram bonzai, 7 kilo 679 gram metamfetamin, 842 ecstasy hap, 2 bin 406 captagon, 7 tabanca, 62 tabanca fişeği, 9 hassas terazi ve 138 bin 628 lira para olmak üzere toplam 38 kilo 809 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden 58’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.