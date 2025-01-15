Ankara'da 5 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı

Ankara'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ankara'da 5 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı

'nın Yenimahalle ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli Ata Elali, 9 Ocak'ta sokakta oyun oynadığı sırada boşıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Ailesinin ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, ambulansla hastaneye götürüldü.

YÜZÜ PARÇALANDI

Derin ısırıklar nedeniyle yüzünde, kalçasında, bacağında ve sırtında parçalanmalar olan çocuk, 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Psikolojik olarak saldırıdan olumsuz etkilenen çocuğun tedavisinin süreceği öğrenildi.

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