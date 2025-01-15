Ankara'da 5 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı
Ankara'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli Ata Elali, 9 Ocak'ta sokakta oyun oynadığı sırada boşıboş köpeğin saldırısına uğradı.
Ailesinin ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, ambulansla hastaneye götürüldü.
YÜZÜ PARÇALANDI
Derin ısırıklar nedeniyle yüzünde, kalçasında, bacağında ve sırtında parçalanmalar olan çocuk, 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.
Psikolojik olarak saldırıdan olumsuz etkilenen çocuğun tedavisinin süreceği öğrenildi.
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