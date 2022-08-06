Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

Ankara'da eğlence mekanları ve halka açık yerlerde, 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.08.2022 - 02:21

Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

Başkentte, eğlence mekanlarına ve umuma açık yerlere yönelik asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 500 polisten oluşan 50 ekip tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Mekanların işletme ruhsatlarını kontrol eden ekipler, buralardaki kişilerin GBT taramasını yaptı.

Uygulama kapsamında birçok iş yeri hakkında çeşitli eksikliklerden dolayı idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen çok sayıda kişi de yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...