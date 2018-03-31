Ankara'da 52 asker hastaneye kaldırıldı
Anadolu AjansıTürkiye
Ankara Çankaya'da 52 asker, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerden tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde General Şefik Erensü Kışlası'nda görevli askerlerden bazıları dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri olan 52 asker, bunun üzerine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Askerlerden tedavileri tamamlananların taburcu edilmeye başlandığı öğrenildi.
Söz konusu askerlerin rahatsızlanmalarının nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.