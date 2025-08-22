Ankara'da 547 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, çeşitli suçlardan aranan 547 kişinin, polis ve jandarma ekiplerince yakalandığını bildirdi.

Ankara'da 547 kişi yakalandı

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Ağustos'ta ve ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, aralarında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 8, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 13, 5-10 yıl hapis cezası olan 23, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 238 ve ifadeye yönelik aranan 265 olmak üzere 547 kişi yakalandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...