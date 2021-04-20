Ankara'da 55 yaş üstü vatandaşlar aşı kuyruğunda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsle mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarında sıranın 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurdu.

Koca'nın açıklamasının ardından Ankara'da aşı olmak isteyen 55 yaş üstü çok sayıda kişi, çeşitli hastanelere başvuruda bulundu.



Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan vatandaşlar, akşam saatleri olmasına rağmen, kentteki hastanelere akın etti.

İftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu. Aşı olmak için hastanelere başvuran kişiler, hastanelerin dışında uzun kuyruklara neden oldu.

YERLİ AŞI İÇİN YENİ MERKEZ