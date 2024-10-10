Ankara'da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ankara'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Narkogüç" operasyonları kapsamında yürüttüğü çalışmalarda Keçiören ilçesinde bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 6 adet farklı markalarda ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Silah ticareti ve kaçakçılığından gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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