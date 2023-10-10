Ankara'da 6 aylık bebek yangında hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 3 katlı apartmanda yabancı uyruklu bir ailenin oturduğu evde çıkan yangında 6 aylık bebek hayatını kaybetti. Yangında 5 kişi yaralandı.

Ankara'da 6 aylık bebek yangında hayatını kaybetti

, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi İrfan Caddesi'ne bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede meydana geldi.

Elektrik kontağı kaynaklı yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederken, evde bulunanlar da dışarıya çıkarıldı.

Yaralanan 6 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ankara'da 6 aylık bebek yangında hayatını kaybetti - 1

Tedaviye alınanlardan 6 aylık bebek hayatını kaybederken, 5 kişinin tedavisi sürüyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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