Ankara'da 6 aylık bebek yangında hayatını kaybetti

Yangın, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi İrfan Caddesi'ne bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede meydana geldi.



Elektrik kontağı kaynaklı yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederken, evde bulunanlar da dışarıya çıkarıldı.



Yaralanan 6 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.