Ankara’da 6 kişiyi yaralayan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Ankara’da 5 farklı olayda 6 kişiyi av tüfeği ve bıçakla yaralayan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı.



Dün meydana gelen olayda, av tüfeğiyle bastığı taksi durağında iki kişiyi yaralayan, olay öncesi ve sonrası da aralarında ağabeyinin de bulunduğu 4 kişiyi bıçaklayan A.A., suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Durak saldırısında panikleyip kaçan ve o esnada ayak bileklerini kıran 2 kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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