Ankara'da 6 milyon dolar değerinde el yazması kitaplar ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi'nde, içinde 4 şüphelinin olduğu otomobili durdurdu.

Araçta ekiplerin yaptığı aramada, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar (yaklaşık 251 milyon lira) olduğu değerlendirilen, Hristiyanlık ve Yahudilik inancına ait 13 İbranice el yazması kitap ele geçirdi.

Kitapların 17'nci ve 18'inci yüzyıl dönemlerine ait eserler olduğu belirlendi.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan F.A., M.Ş., S.Y. ve F.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, eserlere yönelik detaylı incelemenin ise devam ettiği belirtildi.