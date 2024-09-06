Ankara’da 6 milyon liralık operasyon

Ankara’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 milyon lira değerinde 10 bin litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara’da 6 milyon liralık operasyon

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’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 bin litre etil alkol ele geçirildi.

İl Komutanlığı, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışma sonucu, M.A’nın Konya’dan Ankara’ya etil alkol getirip satış yapacağı bilgisine ulaşıldı.

KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bala Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçedeki yol kontrol noktasında M.A’ya ait aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, piyasaya değeri 6 milyon TL olan 10 bin litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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