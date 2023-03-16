Ankara'da 6 okula tahliye kararı

Ankara Valiliğince okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin başlatılan çalışma çerçevesinde kentteki 6 okulla ilgili tahliye kararı alındı.

Ankara'da 6 okula tahliye kararı
Ankara'da 6 okul için tahliye kararı
Ankara'da 6 okul için tahliye kararı Haberi Görüntüle

Başkentte 6 okul için tahliye kararı verildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelinde gerek kamu binalarının gerekse de konutların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin çalışmalar başlatıldı. Bu çerçevede Valiliği de il genelindeki okul yapılarıyla ilgili inceleme yapıldı. İlk tespitler sonucunda 6 ilçede 6 okulla ilgili tahliye kararı alındı.

Ankara'da 6 okula tahliye kararı - 1

Tahliye kararı alınan Çankaya Mazhar Usta İlkokulu’nda çocuğu okuyan Ahmet Kosanoğlu, daha önce de bir çocuğunu bu okula gönderdiğini belirterek, “Şu anda da ufak kız çocuğum ana sınıfına gidiyor okulda. Burası bölgesi değil diye biliyordum ama daha önce de etütlerini yapmışlardı buranın. Hatta geçen sene falan yıkılacağı söylentisi geziyordu. Yıkılmadı, bu sene de böyle kaldı.” dedi.

"DAHA SAĞLAM OLUR"

Okulun yıkılması durumunda yerine yeni bir okul yapılma ihtimalini değerlendiren Kosanoğlu, “Çok iyi. Hem deprem için daha sağlam olur okul.” diye konuştu.

Öte yandan, Ankara Valiliği'nin il genelindeki okulların depreme dayanıklılığı konusundaki çalışmaları devam ediyor.

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