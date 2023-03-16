Ankara'da 6 okula tahliye kararı

Tahliye kararı alınan Çankaya Mazhar Usta İlkokulu’nda çocuğu okuyan Ahmet Kosanoğlu, daha önce de bir çocuğunu bu okula gönderdiğini belirterek, “Şu anda da ufak kız çocuğum ana sınıfına gidiyor okulda. Burası deprem bölgesi değil diye biliyordum ama daha önce de etütlerini yapmışlardı buranın. Hatta geçen sene falan yıkılacağı söylentisi geziyordu. Yıkılmadı, bu sene de böyle kaldı.” dedi.

"DAHA SAĞLAM OLUR"



Okulun yıkılması durumunda yerine yeni bir okul yapılma ihtimalini değerlendiren Kosanoğlu, “Çok iyi. Hem deprem için daha sağlam olur okul.” diye konuştu.



Öte yandan, Ankara Valiliği'nin il genelindeki okulların depreme dayanıklılığı konusundaki çalışmaları devam ediyor.