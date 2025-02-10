Ankara'da 7 katlı binada yangın
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmadı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürdü.
Yangında büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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