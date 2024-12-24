Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce bugün Yenimahalle ilçesinde yapılan takipli çalışmalar neticesinde Nevşehir İlinde kaçak yollarla üretilen ve ilimize getirildiği tespit edilen 8 bin litre alkollü içki ele geçirilmiş, konuyla alakalı 3 şahsa adli işlem yapılmıştır" denildi.