Ankara'da 9 bin kg balığa el konuldu

Başkent'te kural ve boy yasağına uymayan 9 bin kilogram balığa el konuldu.

Başkent'te Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri balıkçılara yönelik denetim yaptı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevkiyat araçları ve iş yerleri olmak üzere 405 noktada kontrol gerçekleştirdi.

Ekipler ilk olarak Ankara il girişlerini kontrol ettiler.

Karadeniz Bölgesi'nden Ankara'ya balık getiren TIR'lar tek tek durduruldu. Balık boylarının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığını kontrol edildi.



Ekipler il sınır kontrolünden sonra Ankara Balık Hali'nin kontrol ettiler.



Balıkçı tezgahlarını tek tek inceleyen ekipler, hijjen koşullarını kontrol etti.

Denetimlere ilişkin ise Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz ''Kurallara aykırı faliyet gösteren 56 işletmeye de idari para çezası uygulandı. 9 bin kg civarında balığa el konuldu.'' şeklinde bilgi verdi.

Korkmaz, balık satış noklarına yönelik denetimlerin devam edeceğini vurguladı.



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