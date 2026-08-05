Ankara'da ablasını öldüren ağabey yakalandı. 1 kişi tutuklandı, 5 kişi gözaltında

Çankaya ilçesi İmrahor Deresi yakınlarında geçen 30 Temmuz’da bir kadın cesedi bulundu. Yapılan araştırmada öldürüldüğü belirlenen kadının Gülay Akgün Mutlu (41) olduğu saptandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında K.Y. isimli şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan K.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma genişletildi.

Gülay Akgün Mutlu'nun ölümüne ilişkin cinayet şüphelisi olarak aranan firari K.A.'nın (45) Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Olunlu köyündeki bir mandırada saklandığı ihbarı üzerine Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 32 personelin katılımıyla mandıraya düzenlenen operasyonda, 'Kadına ve üst soy veya alt soydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan aranan K.A. ve beraberindeki 4 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan K.A. ve diğer 4 şahsın adli mercilere teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan, daha önce gözaltına alınan K.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Mutlu, 30 Temmuz'da Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.