Ankara'da acı olay: Annesiyle görüntülü görüşme yaparken öldü

Ankara'da 37 yaşındaki Fatih Özkan, annesiyle telefonda görüntülü konuşurken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Ankara'da acı olay: Annesiyle görüntülü görüşme yaparken öldü

'da acı bir olay yaşandı.

Beypazarı ilçesinde yaşayan maden işçisi Fatih Özkan (37) dün, işleri nedeniyle Ankara'ya gitti.

İşlerini bitirdikten sonra Ulus'taki Gençlik Parkı'nda dinlenen Özkan, annesi Emine Özkan'ı görüntülü aradı.

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Özkan, annesi ile konuşurken fenalaşıp yere yığıldı.

İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evli ve 2 çocuk babası Özkan'ın cenazesi, bugün Beypazarı'nda toprağa verilecek.

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