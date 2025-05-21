Ankara'da acı olay: Annesiyle görüntülü görüşme yaparken öldü

Ankara 'da acı bir olay yaşandı.

Özkan, annesi ile konuşurken fenalaşıp yere yığıldı.



İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.



Evli ve 2 çocuk babası Özkan'ın cenazesi, bugün Beypazarı'nda toprağa verilecek.